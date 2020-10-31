بدء صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس لـ 100 ألف أسرة

أعلن السفير القطري محمد العمادي، عن البدء بصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار لشهر اغسطس، سيكون يوم الأربعاء القادم الموافق (4/11) لنحو 100 ألف أسرة متعففة.

وأوضح، العمادي، أن صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أن صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار، ستتم بإشراف من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة في غزة.

وتشكل المنحة القطرية مصدر دخل لآلاف الأسر في قطاع غزة، وينتظرون صرف المنحة بشكل شهري، في ظل مماطلة الاحتلال الاسرائيلي كل شهر في ادخالها بشكل منتظم.