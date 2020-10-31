بلدية دير البلح تنظم وقفة منددة بالتصريحات والرسومات المسيئة لرسولنا الكريم

نظمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وقفة منددة بالتصريحات والرسومات المسيئة لرسولنا الكريم في ساحة بلدية دير البلح.

وقال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو: نقف اليوم لنعلن عن حبنا لنبينا وغضبنا لتلك الرسومات التي تقوم بها فرنسا، وأضاف: نعبر اليوم عن اعتزازنا بإسلامنا ورسول البشرية، ونرفض المساس بهما بأي شكل وتحت أي ظرف معرباً عن أسفة لقيام بعض الدول الأوروبية باتباعها والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

ورفع موظفي البلدية المشاركين في الوقفة لافتات كُتب عليها: "فداك أمي وأبي يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"قاطعوا المنتجات الفرنسية.

واستهجن الإساءة التي تمثلت بنشر بعض الصحف الفرنسية للرسومات المسيئة والتي ترعاها الجهة الرسمية بفرنسا وعلى رأسها مدعي الديمقراطية والحرية ماكرون لا سيما وأنها تتزامن مع المولد النبوي الشريف.

وشدد أن الجماهير المسلمة وحدها القادرة اليوم على وقف هذه الهجمة وأقل ما يمكن فعله هو الوقوف نصرة للرسول ومقاطعة المنتجات الفرنسية حيث تشير التقارير الرسمية الصادرة عن الاقتصاد الفرنسي أنه في حال استمرار المقاطعة للمنتجات الفرنسية سينهار الاقتصاد الفرنسي.