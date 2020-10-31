الصحة: وفاة مواطنين اثنين وإصابة 521 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة لمواطن(74عاماً) من برقة بنابلس في الضفة المحتلة، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة 85 عاماً من بيت حانون بقطاع غزة، بفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، بيّنت أن الصحة سجلت 226 حالة في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة، فيما 4002 فحصًا مخبريًا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.