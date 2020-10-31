"مباحث كورونا" في غزة تغلق 37 محلاً مخالف للإجراءات المتبعة

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، أن "مباحث كورونا" أغلقت 37 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، بينها صالة ألعاب رياضية "جيم"، وأوقفت 36 من أصحاب المحال المخالفة للتعليمات المتبعة، وإحالتهم للجهات المختصة.

كما أوقفت 56 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.

وأشارت إلى أنها أنهت 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

والجدير ذكره، أن وزارة الداخلية ما زالت تطبق إجراءات حظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً ليلاً في المحافظات كافة، في إطار مواجهة فيروس كورونا.