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منصور: الدم الفلسطيني "خط أحمر" ويجب حقن الدماء في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 14:04 - 31 أكتوبر 2020
القوات الامنية للسلطة في الضفة المحتلة القوات الامنية للسلطة في الضفة المحتلة
تقارير
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أكد النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور، اليوم السبت، على أن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال ومهما بلغت التباينات والخلافات، ويجب أن يكون ذلك في اعتبار الجميع عائلات وفصائل وأجهزة أمنية، عقب مقتل مواطن في نابلس، أمس.

وحذر منصور، أن "الوضع في مخيم بلاطة متوتر جدًا"، داعيًا الى الحفاظ على السلم الأهلي وحقن الدماء في مخيم بلاطة بنابلس.

وقال النائب: إن "ذلك يأتي في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمنعطف خطر جدًا، يستدعي المحافظة على وضعنا والوقوف في وجه السماسرة وكل من يريد أن يضيع الحق الفلسطيني".

وأضاف منصور،  يترتب اقتلاع أصل المشكلة من جذورها والعمل الجدي من أجل إنهاء هذه القضية وعلاجها بشكل نهائي حتى لا تتكرر، منبهًا من محاولات زرع الفتنة والفوضى داخل المجتمع الفلسطيني حتى لا تدع مجالًا للتفكير في المستقبل.

وكانت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بنابلس

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا في نابلس، اليوم، مقتل المواطن حاتم أبو رزق وإصابة 4 آخرين إثر وقوع اشتباكات.

 

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