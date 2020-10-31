الاحتلال يعتدي على مزارعين في بيت أمر بقنابل الغاز

أصيب عدد من المزارعين اليوم السبت، بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قنابل الغاز صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض أن قوات الاحتلال طردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد الصليبي من أرضهم في منطقة وادي أبو الريش، المحاذية لما تسمى مستوطنة "بيت عين"، وتجمع ما يسمى مستوطنات "غوش عصيون" شمالا.

وأوضح عوض أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب العائلة، ومزارعين يعملون في قطف ثمار الزيتون من أراضيهم.

وأشار عوض إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، فيما أجبر جنود الاحتلال المزارعين على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وتتعرض بيت أمر لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتعاني البلدة ما تعانيه الضفة الغربية من الاستيطان، وسلب الأراضي لصالح الطرق الاستيطانية، وليس آخرها إخطارات بتقطيع مئات أشجار الزيتون المعمرة، لصالح توسيع الشوارع الالتفافية.