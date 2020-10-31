مقتل 44 صحفيًا في اليمن والجناة لم يتم تقديم للعدالة

قتل 44 صحفيًا في اليمين خلال العشر سنوات الماضية، امتددت من عام 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2020 الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، فأن العديد من الصحفيين لقوا مصرعهم "نتيجة القتال الدائر بين انصار الله والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية"، والتي لم تنتهي بعد للعام السادس على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن الجناة المتسببين بمقتل الصحفيين لم يتم تقديمهم إلى العدالة، مبينًا أن غالبية المعتدين هم جزء من الأطراف المتقاتلة منذ عام 2015.

وخلفت الحرب على اليمن، إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات حديثة للأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد، أن "عوامل عدة عطلت اتخاذ إجراءات قضائية ضد قتلة الصحفيين، منها: (الحرب الدائرة، وحالة عدم الاستقرار، وتعدد السلطات في ظل غياب مؤسسات موحدة للدولة، فضلا عن انتشار مشاعر العداء تجاه الصحافة والصحفيين).

ولفت التقرير، إلى أن يوجد إعلاميون يمنيون يعانون بشكل يومي من الإصابات والاعتقالات التعسفية، ويواجهون تهديدات وتقييد، وتعليق الرواتب، إضافةً إلى أنهم يتعرضون لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم الإعلامية، كما يمارسون الرقابة الذاتية خوفا من الانتقام.

وتعتبر الفصائل المتحاربة، الصحفيين أعداء لها في ظل الاستقطاب السياسي والطائفي الذي يمر به الإعلام اليمني، وفق الاتحاد الدولي.