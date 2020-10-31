الخليل: إصابات بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على مزارعين

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين، اليوم السبت، بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السامة صوبهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال طردت عائلة المواطن محمد عبد الحميد الصليبي من أرضهم في منطقة وادي أبو الريش، المحاذية لما تسمى مستوطنة "بيت عين"، وتجمع ما يسمى مستوطنات "غوش عصيون" شمالا.

وأوضح عوض، أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز صوب العائلة، والمزارعين أثناء عملهم في قطف ثمار الزيتون في الخليل.

وأشار عوض، إلى أن جنود الاحتلال أجبروا المزارعين على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وتتعرض بيت أمر لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

وتعاني البلدة ما تعانيه الضفة الغربية من الاستيطان، وسلب الأراضي لصالح الطرق الاستيطانية، وليس آخرها إخطارات بتقطيع مئات أشجار الزيتون المعمرة، لصالح توسيع الشوارع الالتفافية.