فيديو: تفاصيل جديدة سيارة تقتحم الحرم المكي .. تعرف على السبب

نشرت وسائل اعلام سعودية تفاصيل جديدة سيارة تقتحم الحرم المكي اليوم السبت 31-10-2020 بعدما اثارت ضجة واسعة على منصات التواصل.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير جدًا واثار اقتحام السيارة جدلًا واسعًا.

وتساءل الكثير من النشطاء عن سبب اقدام السيارة لهذا الاقتحام المفاجئ وتكسير حواجز الجهات الامنية التي تحفظ أمن وسلامة الحرم المكي والمصلين.

سيارة تقحتم الحرم المكي

ولولا لطف الله عز وجل لوقعت مجزرة في الحرم المكي بسبب اقتحام السيارة المفاجئ وسط أداء عشرات المصلين للصلاة داخل الحرم.

ولوحظ عقب فيديو سيارة تقتحم الحرم المكي تدافع رجال الامن داخل الحرم المكي لإخراج السيارة وتعقب الأسباب التي دفعت السائق لارتكاب هذا الجرم.

ووفقًا للمتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى.

واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجاري إحالته للنيابة العامة.