اللجنة الشعبية لنصر الاسير ماهر: الاحتلال يحاول اعدام الأخرس ببطء بتجاهل مطالبه

أكد طارق سلمي المتحدث باسم اللجنة الشعبية لنصرة الأسير ماهر الأخرس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إعدام الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 97 على التوالي، ببطء من خلال عدم الاكتراث إليه، وتجاهل مطلبه.

وأوضح سلمي في تصريح لإذاعة صوت الأسرى، أن تجاهل مطالب الأسير الأخرس هو ما يدفعه للاستمرار في معركة الأمعاء الخاوية وسط تدهور خطير على وضعه الصحي.

وقال: "إن الأسير ماهر بإضرابه يريد أن يسقط قانون الاعتقال الإداري الذي يعد قانوناً محظوراً في جميع الأعراف والمواثيق القانونية".

وأشار سلمي إلى أن محاكم الاحتلال تشارك في الجريمة من خلال التفافها على المطلب العادل والمشروع للمعتقل ماهر الأخرس، وهذه المحاكم كانت ولا زالت أداة قتل وإعدام بطيء لأسرانا في السجون الإسرائيلية على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال.

ودعا سلمي جميع أبناء شعبنا وكل أحرار العالم لتكثيف الدعم والإسناد للمعتقل ماهر الأخرس، ليرتقي بما قدمه الأسير ماهر، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك من أجل حماية الأخرس في ظل المماطلة المتعمدة من قبل الاحتلال بهدف كسر ارادة ماهر واعدامه من خلال المماطلة.