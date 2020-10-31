زوجة القيادي سعيد نخلة: الأسير يعاني من وضع صحي صعب

أكدت زوجة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة اليوم السبت 31/10/2020 ، ان الاسير يعاني من ذبحة صدرية صعبة وارتفاع في ضغط الدم، وهو بحاجة إلى عملية قسطرة في أقرب وقت ممكن ، مشيرةً الى انه بالرغم من كل التقارير التي تصف حالته الصحية الا ان سلطات الاحتلال تماطل في عرضه على أي طبيب أو اجراء العملية له

وبينت زوجة القيادي نخلة خلال تصريحات ل"صوت الاسرى" ان الاسير أمضى حياته في الأسر داخل السجون، حيث اعتقل أكثر من 11 مرة، وأمضى أكثر من 20 عاماً في الأسر، مشيرةً إلى أنه الأن ومع تقدمه في العمر لم يعد يقدر على الحياة داخل السجون.

وناشدت زوجة القيادي نخلة كافة المؤسسات الحقوقية والرسمية والدولية لمتابعة ملف الأسرى الإداريين وأن تحمل مسؤولياتها خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا" الذي قد يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين للخطر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نخلة، عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، بتاريخ 22/9/2020.

وقررت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي الجمعة الماضية تحويل القيادي الشيخ سعيد نخلة إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

