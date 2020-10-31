هل سيكون هناك حظراً للتجول وإغلاق شامل في قطاع غزة الأيام القادمة ؟

تتواصل الإشاعات افي قطاع غزة بشأن فرض حظر التجول الشامل خلال الأسبوع الجاري والأيام القادمة في قطاع غزة بعد الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" والتأكيد ان الاغلاق قادم لا محالة وخاصة في ظل التصريحات الحكومية والتهديدات باللجوء إلى خيار الإغلاق حال استمرار المواطنين في الإستهتار بحياة الآخرين وعدم انباع الإجراءات الوقائية .

الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة انهى الجدل القائم بشأن الحديث عن فرض حظر التجول في قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري ، مؤكداً ان قرار الاغلاق الشامل ما زال بعيداً ، والمؤسسات الحكومية ولجنة الطوارئ تحاول تجانب هذا الخيار المؤلم لعدد كبير من شرائج قطاع غزة .



وبين القدرة خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قطاع غزة لايحتمل الاغلاق الشامل ، ولكن اذا ما زادت وتيرة التراخي والاستهتار فربما نتجه الى خيار الإغلاق ، مشيراً الى انه قد تم تقسيم القطاع الى 55 منطقة جغرافية يتم من خلالها السيطرة الكاملة على البؤر المنتشر فيها الفيروس في تلك المناطق .

ودعا القدرة المواطنين الى مزيد من المسؤولية ، واتباع كافة اجراءات الوقائية ، لمنع ازدياد الحالات .

وأشار القدرة الى ان سبب الارتفاع الملحوظ في اعداد الإصالات بفيروس كورونا في قطاع غزة يعود لعدم إلتزام المواطنين وكثرة المناسبات الإجتماعية والأفراح والتعازي مما أدى الى فتح بؤر جديدة من الاصابات .



وقال ان وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها 198 اصابة جديدة بالفيروس وحالات التعافي 187 حالة ، مشيرا الى ان مدينة غزة حظيت بنصيب الأسد في عدد الاصابات حيث سجلت 79 اصابة بينما محافظة الشمال سجلت 71 اصابة.

وبين ان محافظتي الوسطى وخانيونس سجلتا 11 اصابة لكل منهما، بينما محافظة رفح شهدت لأول مرة ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد الاصابات اليومية حيث سجلت 26 اصابة.

وبشان السياسات الجديدة للتعامل مع العائدين عبر معبر رفح ، أوضحج القدرة ان قرار الحظر المنزل للعائدين عبر معبر رفح يعود لتسجيل إصابات قليلة خلال الفترة الحجر السابقة ولم تشكل أي خطورة على منحنى النتفشي لذلك تم اتخاذ قرار الحظر المنزل للعائدين بعد اجراء فحص كورونا لهم .



