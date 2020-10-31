لأول مرة.. مواطن أمريكي في القدس يتسلم جواز سفر يذكر "إسرائيل" كمكان للولادة

حصل مواطن أمريكي من مواليد مدينة القدس المحتلة، لأول مرة، على جواز سفر أمريكي يذكر اسم "إسرائيل" كمكان للولادة، بدلاً من الوضع السابق الذي كان يشير لمكان الولادة القدس دون أن يشير إلى أنها جزء من "إسرائيل".

وبحسب ما ذكر موقع "القدس"، فإن أميركياً من مواليد القدس تسلم يوم أمس الجمعة للمرة الأولى، جواز سفر أمريكي يذكر اسم دولة "إسرائيل" كمكان الولادة.

وجاءت هذه الخطوة في أحدث بادرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه "إسرائيل"، قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث كان الإجماع الدولي حتى الآن ينص على أن وضع القدس لا يزال غير محدد في الوثائق الرسمية.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس، أنه بات بإمكان مواطنيها المولودين في القدس أن يختاروا إدراج "إسرائيل" على أنها مكان ميلادهم وبأثر فوري، وإلا فإن جوازات سفرهم ستظل تحمل اسم القدس فقط.

وقال السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان" "لقد انتظر مناحيم وقتًا طويلًا لهذه اللحظة، اليوم نقول لمناحيم زيفيتوفسكي لديك بلد كمكان ميلاد، دولة "إسرائيل".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وافقت على تغييرات جواز السفر بحيث تعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وهو ما عبرت عن رفضة السلطة الفلسطينية.