أخر المعلومات بشأن صرف شيكات التنمية الاجتماعية والمنحة القطرية الـ100 دولار

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم السبت 31/10/2020 ، انه لا معلومات حتى اللحظة بشأن موعد صرف شيكات التنمية الإجتماعية ، معتبرةً ان الشئ الوحيد هى تصريحات وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني ان الصرف قد يكون بعد صرف رواتب الموظفين .

وعبر مجدلاني خلال تصريحات سابقة له عن أمله بعد الانتهاء من صرف رواتب الموظفين هذا الشهر أن توجد فرصة لدى الخزينة العامة لاستكمال أي مبلغ نصل له مع الاتحاد الأوروبي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ..

وبشان صرف المنحة القطرية، أوضحت خلال تصريحات لغذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" انه لاجديد حتى اللحظة بشان موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار ، ولا نستطيع ان نعلن حتى تتوفر كافة المعلومات للصرف .0

واعتبرت ان هذة الايام هي موعد لصرف المنحة القطرية ، ولكن التأخير في الاعلان لحين استكمال كافة الاجراءات للصرف ولا تصريحات قد صدرت بشأن المنحة القطرية او اجتماعات للوزارة وفقا لما يتم تداوله ، موضحةً انه لاجديد بشأن المحجوبين وان وزارة التنمية الاجتماعية وعدتهم في وقت سابق بوضع اسماءهم ضمن برنامج عائلة واحدة.

