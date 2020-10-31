صور: خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020 في القطاع.

وشهدت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات القطاع المختلفة.

وحظيت محافظة غزة على نصيب الأسد في عدد الاصابات حيث سجلت 79 اصابة بينما محافظة الشمال سجلت 71 اصابة.

وتساوت محافظتي الوسطى وخانيونس في عدد الاصابات اليوم السبت حيث سجلت المحافظتين 11 اصابة لكل منهما، بينما محافظة رفح شهدت لأول مرة ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد الاصابات اليومية حيث سجلت 26 اصابة.

وجاءت خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020 على النحو التالي: