ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صور: خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:53 - 31 أكتوبر 2020
خارطة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت خارطة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020 في القطاع.

وشهدت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات القطاع المختلفة.

وحظيت محافظة غزة على نصيب الأسد في عدد الاصابات حيث سجلت 79 اصابة بينما محافظة الشمال سجلت 71 اصابة.

وتساوت محافظتي الوسطى وخانيونس في عدد الاصابات اليوم السبت حيث سجلت المحافظتين 11 اصابة لكل منهما، بينما محافظة رفح شهدت لأول مرة ارتفاع ملحوظ في تسجيل عدد الاصابات اليومية حيث سجلت 26 اصابة.

وجاءت خارطة انتشار اصابات فيروس كورونا اليوم السبت 31-10-2020 على النحو التالي:

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات