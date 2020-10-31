جو بايدن يتقدم على ترامب بفارق كبير

تواصل مؤسسات استطلاع الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية اجراء استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها الثلاثاء المقبل (3-11-2020).

ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم ويوسع الفارق أمام المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

موقع “ريل كلير بولتيك” الرقمي، قال إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس ترامب بما بين ثمان إلى 12 نقطة في الانتخابات الرئاسية.

ولم تشهد الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات الأمريكية خلال العقود الأخيرة فارقا كبيرا في نتائج استطلاعات رأي الذي يصل إلى عشر نقاط كمعدل بين 8 كحد أدنى و12 كحد أقصى مثلما يحدث في هذه الحالية.

ومن الصعب جدا على ترامب قلب الموازين للعوامل التالية وهي:

في المقام الأول، تفصلنا أربعة أيام عن إجراء الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء المقبل. وهي غير كافية لكي يقوم ترامب بتعديل الاستطلاعات لصالحه لاسيما وأن الفارق يتفاقم مع مرور الأيام وبلغ ذروته مع الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

في المقام الثاني، ضمن المرشح الديمقراطي، وفق آخر المعطيات مساء اليوم، نسبة هامة من أصوات الناخبين الكبار وهي 173 صوتا من أصوات الناخبين الكبار في ولايات كبيرة مثل كاليفورنيا ونيويورك، بينما ضمن ترامب فقط 54 صوتا من أصوات الكبار في ولايات مثل لويزيانا ومسيسبي.

وفي الوقت ذاته، هناك أصوات 127 من أصوات الناخبين الكبار في ولايات رئيسية يمتلك فيها بايدن حظوظ الفوز ما بين 70% إلى 90% مثل ولايات أريزونا وبنسيلفانيا، في حين يضمن ترامب أصوات 71 من الناخبين الكبار بنسبة 70% إلى 90% مثل ولايات أنديانا وميزوري.

سيكون الصراع الحقيقي حول الولايات التي لم تحسم موقفها مثل فلوريدا وتكساس وأوهايو ضمن أخرى حيث يبلغ عدد أصوات الناخبين الكبار 123.