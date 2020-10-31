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تدخل بلجيكي سريع بفصل "مدرس" كرر تجربة فرنسا بعرض كاريكاتورية مسيئ للنبي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:35 - 31 أكتوبر 2020
جريمة قتل في بلجيكا جريمة قتل في بلجيكا
تقارير
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فصلت أحد المدارس البلجيكية مدرس عن العمل بعد عرضه رسماً كاريكاتورياً للنبي محمد نشرته صحيفة شارلي إيبدو على تلاميد تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً.
 كشفت صحيفة "لا ليبر بلجيك، لوكالة فرانس برس المتحدّث باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها الوقائع. وبحسب المتحدّث رشيد البرغوثي، تقدَّم "اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور" التلاميذ، بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة مفادها أنّ رسماً كاريكاتورياً يُظهر النبي قد عرِض أمام "أولاد في الصفّين الخامس والسادس" من مرحلة التعليم الابتدائي.
وعلِم مدير المدرسة بمبادرة المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة في أعضاء المجلس البلدي. وقال البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس، الخميس، وقد تمّ فصله.
وقد اختار المدرّس أن يعرض الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته شارلي إيبدو، في إطار صفّ حول حرّية التعبير، بعد أن قتل هذا الشهر مدرّس فرنسي عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتوريّة عدّة تُصوّر النبي محمدا، صاحبها تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت غضب المسلمين حول العالم.


 

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