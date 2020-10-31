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مواعيد أبرز مباريات الليلة-وليفربول وست هام يونايتد ابرزها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:21 - 31 أكتوبر 2020
جدول مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء جدول مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء
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تقام مساء اليوم السبت 31/10/2020 ، العديد من المباريات في الدوريات الخمسة الكبرى، من أبرزها لقاء ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:
الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 15:30
بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00
ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30
الدوري الإسباني
ريال مدريد # هويسكا – الساعة 16:00
أوساسونا # أتلتيكو مدريد – الساعة 20:30
ديبورتيفو ألافيس # برشلونة - الساعة 23:00
الدوري الإيطالي
كروتوني # أتالانتا – الساعة 17:00
إنتر ميلان # بارما – الساعة 20:00
الدوري الألماني
كولن # بايرن ميونيخ – الساعة 17:30
أرمينيا بيليفيلد # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30
الدوري الفرنسي
نانت # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00
 

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