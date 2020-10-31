حقيقة وفاة الداعية الاسلامي عائض القرني

يتساءل الكثير من الناس عن حقيقة وفاة الداعية الاسلامية عائض القرني متأثرًا اصابته بفيروس كورونا بعد ايام من دخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلقت عائلة الداعية الاسلامي على خبر وفاته التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًا.

وفاة الداعية الاسلامية عائض القرني

أصدرت العائلة بيانًا قالت فيه: "

لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبد الله، ووضعه مستقر"،

تم نقل الشيخ عائض القرني من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم

يُشار إلى أن الداعية القرني قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام، ويوم أمس تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية

فيما انتشرت شائعات تفيد بأنه توفي جراء متأثرا بالفيروس.