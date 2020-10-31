زوجة الأسير الأخرس: لاجديد بشأن الاتصالات ونخشى من فقدانه في أي لحظة

أكدت زوجة الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ"97" ان الوضع الصحي للأسير خطير جداً والأطباء أبلغوني أنني قد أفقده في أي لحظة، مستغربةً الصمت الدولي والتعنت الصهيوني ضد مطالب زوجي.

وقالت زوجة الاسير خلال تصريحات "لإذاعة القدس"انه لا يوجد أي جديد بخصوص الاتصالات بين المحاميين وما يسمى القضاء الصهيوني التي رفضت مؤخراً طلباً لنقل ماهر إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

وتابعت" لا يوجد أي تحركات أو اتصالات أو مبادرات على أرض الواقع لإنهاء معاناة الأسير، موضحةً ان العائلة أصبحت متخوفة جداً من فقدان الأسير الأخرس في أي لحظة.

وجددت زوجة الاسير تأكيدها ان الأسير الأخرس يتمتع بمعنويات عالية جداً, وتعنت الاحتلال يزيده صلابة وقوة وإيمان بأن انتصاره بات قريباً ويردد دائماً أنني لن أكسر شعبي.

واوضحت ان ماهر يرفض تلقي أي علاج في المستشفيات الصهيونية وكلمته واحدة, تم نقلي إلى مستشفى كابلان لتقي العلاج ولدينا أفضل المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج.