الصحة بغزة: وفاة مواطنة وتسجيل 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 31-10-2020 احصائية عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا والتي تم اجراء الفحص لها أمس الجمعة.

وأوضحت الصحة بأنها سجلت حالة وفاة لمواطنة مسنة و198 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظات القطاع.

وأشارت إلى أن المواطنة فايزة ديب خليل المصري (85 عام) توفيت في مستشفى غزة الاوروبي وهي من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 34 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 2748 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أنها سجلت 198 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ مارس الماضي إلى 6545 اصابة منها 2387 اصابة نشطة.

وأعلنت الوزارة أنها سجلت 187 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد المتعافين منذ شهر مارس إلى 4124 حالة تعافي.