"إسرائيل" تترقب بقلق كبير.. ماذا سيجري مساء اليوم السبت؟

من المقرر أن تنتهي المهلة التي منحها حزب "ازرق أبيض"، لحزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت للمصادقة على ميزانية الدولة.

وكان "أزرق أبيض" حذر شريكة الائتلافي "الليكود" من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها ان لم يتم الاستجابة لطلباته بخصوص تمرير الميزانية.

ووفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية فإن مسؤولون بحزب "أزرق أبيض" قال: "إن يد الحزب منذ دخوله الحكومة دائما كانت ممدودة ولازالت ممدودة للوحدة والتعاون، وللعمل اللامتناهي من أجل مصلحة "اسرائيل"، ويبدو أن الليكود لا يفوت فرصة للاهتمام بمصلحته بدل مصلحة "إسرائيل".

واضاف المسؤولون :" العمل غير الصحيح للحكومة، غياب التعيينات وعدم تمرير الميزانية سوف يؤدي الى ضرر اقتصادي واجتماعي مستقبلي لا يمكن تصحيحه، المهلة تقترب من النهاية: او نمرر الميزانية- او أن الاسرائيليين سيعانون من وضع اقتصادي صعب".

وأوضح المسؤولون :"نحن مهتمون بعمل جيد ومتواصل للحكومة الحالية، لكن في حال لم تقم بتحسين أدائها، في نظرنا الامكانيات مفتوحة. لن نتردد اي عملية سياسية او برلمانية، حتى نتأكد ان يحصل الاسرائيليون على حكومة فاعلة كما يستحقون".

وافادت "معاريف" ان الليكود غير مكترثون للتهديدات التي يطلقها "ازرق ابيض" ونقلت عن مسؤول كبير في الحزب قوله "هذه تهديدات فارغة لا معنى لها".

وكادت ان تؤدي ازمة المصادقة على الميزانية الاسرائيلية الى حل الكنيست وانتخابات رابعة في غضون عام ونصف في شهر اب/اغسطس الماضي ، بعد عدم المصادقة على الميزانية في موعدها في ذلك الشهر، الا ان تمديد المهلة للمصادقة عليها منع ذلك.