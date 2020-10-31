ارتفاع ضحايا زلزال ازمير التركي لـ24 قتيلًا ومئات الجرحى

ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا إلى 24 قتيلًا ونحو 804 اصابات مختلفة جراء انهيار عدد من المنازل بسبب الزلزال.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

وتشير المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 24، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 804، 743 منهم في إزمير، و5 بمانيسا، واثنان ببالكسير، و54 في آيدين.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مباني، من أصل 17 مبنى متضررا، ومستمرة في باقي الأبنية الـ9 بمشاركة كوادر إنقاذ متنوعة.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء "سفري حصار" بالولاية، وعلى عمق 16.54 كيلومترا.