الحملة الانتخابية لترامب ستستمر بعد يوم الاقتراع !

تنظم إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 14 مسيرة في الأيام الثلاثة، التي تسبق يوم الانتخابات، مع التركيز على ولايات الغرب الأوسط وبنسلفانيا.

وأعلنت الحملة الجدول الزمني لرحلة ترامب المزدحمة حتى 2 نوفمبر، ولكن ترامب أثار السخرية بعد أن قال بإنه قد يسافر في يوم الانتخابات نفسه.

ويتخلف ترامب عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة، على الرغم من أنه يسير على الطريق باتجاه الحصول على 270 صوتاً انتخابياً مطلوباً للفوز بالرئاسة.

وفي إشارة إلى أهمية الفوز في ولاية بنسلفانيا من أجل الحصول على فترة ولاية ثانية، سيعقد ترامب أربع مسيرات في الولاية الحاسمة يوم السبت.

وسيشارك ترامب في خمسة تجمعات حاشدة، الأحد، وجميعها في الولايات التي فاز فيها في عام 2016، ولكنها الآن غير واضحة: ميشيغان، أيوا، نورث كارولينا، جورجيا وفلوريدا.

واقترح ترامب بأنه قد يستمر في في السفر لأغراض انتخابية بعد يوم الانتخابات إذا لم تكن النتائج ظاهرة.

ويعتمد ترامب على المسيرات الكبيرة لدعم حملته، على أمل زيادة حماس الكثير من مؤيديه، ولكن المسيرات قد تأتي بنتائج عكسية وسط وباء كوفيد- 19.