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اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:52 - 31 أكتوبر 2020
ذهب ذهب
تقارير
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تواكب وكالة "فلسطين اليوم" نشر اسعار الذهب ، ومدى ارتباطها بانخفاض وارتفاع الدولار والدينار الامريكي ، وخاص في ظل تذبذب اسعار صرفها .


متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة    شيكل    دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24    205.90 شيكل    $60.44
سعر الذهب عيار 22    188.75 شيكل    $55.40
اسعار الذهب عيار 21    180.17 شيكل    $52.88
اسعار الذهب عيار 18    154.43 شيكل    $45.33
سعر الذهب عيار 14    120.11 شيكل    $35.26
سعر الذهب عيار 12    102.95 شيكل    $30.22
اسعار أوقية الذهب    6,404 شيكل    $1,880
اسعار جنيه الذهب    1,441 شيكل    $423.07
اسعار كيلو الذهب    205,902 شيكل    $60,437

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم    عيار 24    عيار 21    عيار 18    عيار 14    عيار 12
30 أكتوبر    205.87    180.14    154.40    120.09    102.93
29 أكتوبر    205.55    179.86    154.16    119.90    102.77
28 أكتوبر    205.75    180.03    154.31    120.02    102.87
27 أكتوبر    207.41    181.49    155.56    120.99    103.71
26 أكتوبر    207.48    181.55    155.62    121.03    103.74
25 أكتوبر    206.65    180.83    154.99    120.55    103.33
24 أكتوبر    206.64    180.82    154.99    120.54    103.32
23 أكتوبر    206.68    180.85    155.01    120.56    103.34
22 أكتوبر    207.29    181.38    155.47    120.92    103.65
21 أكتوبر    208.93    182.82    156.70    121.88    104.47
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
 

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