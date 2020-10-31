ترقب غزي لصرف المنحة القطرية الـ100 دولار -رابط الفحص

يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم السبت 31/10/2020 تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2020، بعد الحديث عن إدخال الاموال القطرية الي قطاع غزة في انتظار تحديد موعد صرفها .

مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" وذكرت في وقت سابق أن دفعات من المنحة القطرية الخاصة بالأسر الفقيرة وصلت قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيريز" العسكري، شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى "الأموال القطرية أدخلت إلى قطاع غزة في ساعات الليلة الماضية عبر حاجز إيريز العسكري؛ تمهيدا لصرفها خلال الأسبوع الجاري.

مصادر "إسرائيلية" ذكرت أن طائرة خاصة نقلت الأموال من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب توطئة لنقلها إلى قطاع غزة.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد قالت في تصريحات سابقة، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال دفعتين من المنحة القطرية الأسبوع المقبل، عقب مباحثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم القطريين

وذكرت، أنّه لم يتمّ تحديد اليوم الذي ستدخل فيه المنحة بعد، على أن تغطي قرابة مئة ألف أسرة فقيرة بقيمة مئة دولار أميركي لكلّ أسرة.

ويشار الى ان حوالي 100 الف أسرة فلسطينية في قطاع غزة تستفيد من المنحة القطرية، وقد اختيروا من قبل التنمية الاجتماعية وفق آليات محددة.

وحجبت الكثير من الأسماء الخاصة بالمنحة القطرية بسبب طلبٍ إسرائيلي، على اعتبار أن المحجوبين ينتمون إلى أذرع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية.

وسيتم نشر رابط المنحة القضية على منصات وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ريثما يتم تفعيل الرابط من قبل الجهات المختصة