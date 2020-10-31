4 أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل أربعة اسرى من محافظة جنين، اليوم السبت 31/10/2020، اعواما جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
والاسرى هم:
الاسير نبيل جمعه طاهر مغير من بلدة عرابه قضاء جنين يدخل عامه الـ20وهو محكوم 24عاما.
والاسير منصور قاسم منصور ابو عون والاسير فراس سليمان حسن خليليه من بلدة جبع قضاء جنين يدخلان عامهما 18 وهم محكومان مدى الحياة.
والاسير توفيق احمد توفيق ربايعه من بلدة ميثلون قضاء جنين يدخل عامه الـ18وهو محكوم 25عاما.
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21:06 - 22 أكتوبر 2020