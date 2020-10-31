سيارة تقتحم الحرم المكي!

أعلن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري ان الجهات الأمنية في مكة المكرمة باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة .

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جاري إحالته للنيابة العامة.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سيارة تقتحم الحرم بشكل مفاجئ وتصطدم في الحواجز الحديدية التي اوقفتها ومنعتها من الدخول الى داخل ساحات المسجد الداخلية.

ونقلت مصادر سعودية أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من مشاكل عقلية، وفيما لم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا حول تفاصيل ما حدث

وتفاعل المغردون على وسم #سيارة_تقتحم_الحرم ونشروا مقاطع فيديو وصور للحادث وعلقت المغردة اسيل قولها: "رجال الامن نسوا أنفسهم وعرضو حياتهم للخطر اهم شي ما تدخل السيارة الحرم لوكانت السيارة مفخخة.

وقال الناشط عمر أتيون: "عجبني تجاوب رجال الأمن لما طبوا على السيارة وحاصروها ولا خافوا إذا كان راكبها مسلح او لا، و فوق ذا دفعوا السيارة مع العلم انه ممكن يكون فيها قنبلة موقوتة و مع ذا ما خافوا، ذا اكبر دليل انهم مستعدين يضحوا بأرواحهم في سبيل حماية بيت الله الحرام"

وتسألت ريما الغامدي: "الشوارع القريبة ممنوعة دخول السيارات كييف دخلت"!







