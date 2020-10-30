إعلامي مصري يبكي على الهواء مباشرة حزناً على فلسطين



أثار الاعلامي مصطفى البكري حالة من الحزن والتعاطف الشديد على السوشال ميديا لدى بكائه على فلسطين بسبب المؤامرات التي تواجهها القضية من القريب والبعيد.

وبكي البكري على فلسطين التي تواجه تحديات جمة اثناء تقديم برنامجه حقائق واسرار الذي يبث على فضائية صدى البلد المصرية.

وشدد البكري أثناء حديثه عن فلسطين أن فلسطين ستعود لأهلها وللأمتين العربية والإسلامية عزيزة كريمة، وأن كل من ظنَّ أن الأمور انتهت وأن الاحتلال تمكن من فلسطين سيكتشف أنه كان في وهمٍ حقيقي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معلقين عليه أن مصر كانت ولازالت وستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية.