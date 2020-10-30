وفاة مواطن بشجار عائلي في حي الزيتون

توفي مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة، جراء شجار عائلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان بأن "م. ح" توفي على الفور، بعد أنْ قذفه شخص آخر بحجر من الطابق الرابع خلال الشجار العائلي.
وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقاً بالحادثة.
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