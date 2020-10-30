تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ازمير الى 12 قتيلا و اكثر من 400 جريح

أعلن والي إزمير التركية، ياووز سليم كوشغر، اليوم الجمعة، إنقاذ اكثر من 70 شخصا من تحت الأنقاض جراء زلزال ضرب قبالة سواحل تركيا على بحر إيجة.

وفي تصريح للصحافة، أكد كوشغر أن الزلزال أسفر عن تسونامي جزئي بمنطقة "سفري حصار" أدت إلى إصابة شخص وفق المعلومات الأولية.

وتواصل طواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" أعمال البحث والإنقاذ بالأماكن المتضررة جراء الزلزال.

وأشارت "أفاد" إلى إرسالها مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة. ولفتت إلى توجه 3 شاحنات تنسيق متنقلة من الولايات المجاورة إلى إزمير.

كما أعلنت "آفاد"، حدوث 6 هزات ارتدادية في بحر إيجة، عقب الزلزال. وأفادت بأن الهزات الارتدادية في المنطقة تراوحت شدتها بين 4.1 و4.8 درجات، إثر زلزال إزمير.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي تركيا، وفق "آفاد". كما شعر بالزلزال سكان الولايات المجاورة.