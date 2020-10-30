لبنان: 1751 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 1751 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 79529 حالة.

وأوضحت في بيانها اليوم الخميس أنّه "تمّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 625"، مشيرةً إلى أنّ "عدد ​حالات​ الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 786، من بينها 270 في العناية المركّزة".

ولفتت إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 10910 فحصًا، فيما أُجري 1266 فحصًا في ​المطار​".