أين دور مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينيه من اضراب الأسير ماهر الأخرس

- بقلم: ياسر مزهر

عضو لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية

لليوم 96على التوالي والاسير ماهر الاخرس مضرب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري هذا الاعتقال المخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية هذا الاعتقال الذي طال جميع شرائح ابناء شعبنا الفلسطيني.

اسيرنا ماهر أراد باضرابه عن الطعام كسر هذا الاعتقال الاداري حتى وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي لانه يرفض اخذ اى نوع من أنواع المدعمات أو عمل اى فحوصات طبيه فى مشفى كابلان الصهيونى وهو مصر أن يتم الإفراج عنه مباشره لانه معتقل من غير اى تهمه .

وحتى كتابة هذه الكلمات لم اسمع أو اشاهد اي فعاليه لهذه المؤسسات الحقوقية فى قطاع غزة أو حتى زيارة خيمة الاعتصام المقامه أمام منظمة الصليب الأحمر دعما واسناد الأسير البطل ماهر الاخرس

الكل يسأل عن هذا الغياب هل هو مقصود ام ليس لهذه المؤسسات علم باضراب الأسير ماهر الاخرس

على الرغم فى الإضرابات السابقه كانت موجوده

من حقي أن أسأل ومن حق المؤسسات أن تجيب عن غيابها



الحرية للاسير الكبير ماهر الاخرس الذى يحارب بامعائه دولة باكملها