حزب التحرير من الأقصى: بالخلافة والجهاد ننصر رسول الله ونحرر المسجد الأقصى

نظم حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين وقفة جماهيرية في باحات المسجد الأقصى نصرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ورفضا لإساءات الكافرين المستعمرين.

وردد المشاركون شعارات نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وضد الرئيس الفرنسي ورفعوا الرايات والألوية.

واعتبر الحزب في كلمته أن حضارة فرنسا والغرب، حضارة كاذبة خاطئة، حضارة إلحاد وكفر، ولهذا فهم يكرهون دين الله دين الحق دين التوحيد. وأن حضارتهم حضارة عهر وفجور وشذوذ، ولهذا فهم يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالطهر والعفة ويحفظ الأعراض والأموال والدماء. وأن حضارة فرنسا والغرب حضارة دموية استعمارية قتلت الشعوب ونهبت خيراتها، ولهذا فهم يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والهدى والنور للعالمين.

وأرجع الحزب تجرؤ القوى الاستعمارية على الإساءة للنبي عليه السلام إلى غياب الخليفة الذي يقاتل من ورائه ويتقى به، وإلى تواطؤ حكام المسلمين في هذا الزمان.

وخاطب الحزب الرئيس الفرنسي بالقول (أبشر يا عدو الله ورسوله بالذي يسوؤك، فنحن على موعد مع خلافة راشدة على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم تتحرك جحافلها بالتكبير والتهليل لاجتياح فرنسا وفتح روما، لتقيم فيها العدل وتنشر النور في جنباتها)

ووجه الحزب رسالة من المسجد الأقصى لضباط وجيوش المسلمين أكد فيها أن الرد الحقيقي على فرنسا يكون بإعلان الجهاد في سبيل الله، وأنتم أصحاب القوة، وأنتم أحق الناس بالرد، ودعاهم لنصرة الدين وإقامة الخلافة.









