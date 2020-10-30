السيد نصرالله للفرنسيين والاوروبيين: أنتُم من مول التكفيريين ودعم عمليات القتل وقطع الرؤوس

رفض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاساءة للنبي الاكرم محمد "ص"، قائلا "لا شيء يبرر لكم الاساءة لنبينا، الانبياء والرسل وارموز الدينية يجب ان تحترم حتى لو خرج احد من اتباع الامة من لا يقوم بهذا الاحترام."

واكمل السيد نصرالله خطابه للمسؤولين الفرنسيين قائلاً: بدل ان تحملوا الاسلام مسؤولية هذه الاعمال الارهابية التي تحصل بفرنسا واوروبا تعالوا لنبحث سويا عن مسؤوليتكم انتم عن هذه الاعمال والجماعات.

واضاف: لنعود الى قبل 10 سنوات، هناك فكر تكفيري ارهابي يتبنى القتل لمجرد الاختلاف العقائدي والفكري والمذهبي والسياسي، ويرتكب جرائم وحشية، هذا الفكر انتم قمتم بحمايته، الادارة الامريكية والحكومات الفرنسية والاوروبية، قدمتم له كل التسهيلات بالعالم.

واكمل: هذه الجماعات التي تشكلت والتي تحمل هذا الفكر، انتم سهلتم مجيءها الى سوريا والعراق. انتم ساعدتم على دعمها وتسليحها وتمويلها حتى اصبح لهم تجربة وخبرة وروح قتالية.

وتابع: هل تتفاجؤون من عملية قطع راس او ذبح؟ هذا بدأ في بلادنا بدعم سياسي واعلامي ومالي منكم. ادعوكم الى الرجوع لارشيف 2011 و 2012، كنا نقول لكم لا تكونوا جزءا من هذه الحرب الكونية على سوريا والعراق ومنطقتنا. لا تتبنوا هؤلاء ومجيئهم وتقويتهم لانكم ستخسرون المعركة وهذا الفكر سيرتد عليكم وسيعود هؤلاء الاشخاص الى بلادكم ويملؤوها خرابا.

وسأل المسؤولين الفرنسييت والاوروبيين قائلاً "اليوم يجب ان تبحثوا عن مسؤوليتكم انتم، ما علاقة رسول الاسلام ودينه واسلامه وقرآنه بهذه الجرائم