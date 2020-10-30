موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 2020

ينتظر المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة بفارغ الصبر تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2020، والتي من المقرر ان يتم تفعيلها الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن دفعات من المنحة القطرية الخاصة بالأسر الفقيرة وصلت قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيريز" العسكري، شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى "الأموال القطرية أدخلت إلى قطاع غزة في ساعات الليلة الماضية عبر حاجز إيريز العسكري؛ تمهيدا لصرفها خلال الأسبوع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن طائرة خاصة نقلت الأموال من العاصمة القطرية الدوحة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب توطئة لنقلها إلى قطاع غزة.

ودرجت العادة ان يتم تفعيل رابط المنحة القطرية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية قبل وقت قليل من الإعلان عن صرف المنحة القطرية.

كما، وجرت العادة ان يعلن العمادي قبل يومين من صرف المنحة القطرية 100 دولار عن آلية الصرف وموعده.

ويستفيد من المنحة القطرية حوالي 100 الف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، وقد اختيروا من قبل التنمية الاجتماعية وفق آليات محددة.

وحجبت الكثير من الأسماء الخاصة بالمنحة القطرية بسبب طلبٍ إسرائيلي، على اعتبار أن المحجوبين ينتمون إلى أذرع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية.