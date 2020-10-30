فلسطين على موعد مع تقلبات جوية حادة خلال الأيام المقبلة

.توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد الأيام المقبلة تحولاً كبيراً في الحالة الجوية السائدة في فلسطين

وأشارت الدائرة إلى أن الخرائط الجوية تشير منذ عدة أيام إلى تحول كامل على المنظومة الجوية السائدة في فلسطين.

ومن المتوقع أن يبدأ التحول وبشكل تدريجي اعتبارا من يوم بعد غد الأحد على شكل إنخفاض على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تتبدل الأجواء الحارة التي تسود وتسيطر على البلاد منذ أشهر طويلة بأجواء خريفية معتدلة وفي وقت لاحق ستتحول إلى شتوية بمشيئة الله تعالى.

وقع تساقط أمطار متفرقة خلال بعض أيام الأسبوع القادم خصوصاً في النصف الثاني منه حسب الخرائط الجوية الحالية.