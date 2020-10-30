"إنستغرام" تغلق الحساب الفرنسي الخاص بالسيد علي خامنئي لدفاعه عن النبي

أغلقت منصة "إنستغرام"، اليوم الجمعة، الحساب الفرنسي الخاص بالمرشد الإيراني علي خامنئي، بعد نشره رسالة مقتضبة موجهة للشباب الفرنسي حول تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة لنشر الرسوم المسيئة لرسول الإسلام محمد.

وعند الدخول إلى الصفحة حالياً تظهر رسالة مفادها أنها "غير متاحة". لكن خامنئي دشن حساباً جديداً بالفرنسية، وأعاد قبل أقلّ من ساعة نشر رسالته الموجهة إلى الشباب الفرنسي.

وفي الرسالة هاجم خامنئي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه نشر الرسوم، متهماً إياه بارتكاب "عمل أحمق"، ودعا الفرنسيين إلى الاحتجاج على تصريحات ماكرون قائلاً "اسألوا رئيسكم لماذا يدعم إهانة رسول الله ويعتبرها حرية تعبير؟".

وأضاف "هل معنى حرية التعبير هو السب والإهانة ضد وجوه مشرفة ومقدسة؟ أليس هذا العمل الغبي الأحمق إهانة لمشاعر شعب اختاره (ماكرون) رئيساً؟".