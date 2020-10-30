الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا من الخليل وشابين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طالبا جامعيا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما واعتقلت شابين من منطقة شارع الواد في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة الخليل محمود يوسف العرجان من منزل ذويه في قرية الحدب، جنوب الخليل.

ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لطلبة الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية والأطر الطلابية فيها، من خلال الملاحقة والاعتقال، لتأثيرها في مواجهة الاحتلال ودورها الوطني في مكافحته.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد نجيب وبشار نجيب من شارع الواد في القدس.

وذكر الشهود بأن جنود الاحتلال استوقفوا الشابين قبل أن يعمدوا إلى اقتيادهم إلى أحد مراكز التوقيف.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).

وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمر جديد، و(39) تمديد.