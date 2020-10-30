إعلاميات فلسطينيات وعربيات يطالبن بتطوير صناديق الطوارئ

دعت صحافيات إلى توطين صناديق الطوارئ الموجهة للإعلاميات الفلسطينيات، وإشراكهن في لجان الطوارئ تخطيطًا وإعدادًا، كونهن على احتكاك مباشر مع الفئات المهمشة والمتضررة، الأمر الذي سيسهم في إثراء هذه الخطط، وجعلها أقرب إلى أولويات المواطنين، واحتياجات النوع الاجتماعي في مناطقهن.

جاء ذلك في ختام مؤتمر الإعلاميات يتحدثن (5)، الذي نظمته مؤسسة "فلسطينيات" بالشراكة مع "هنرش بل" الألمانية، في كل من مدينتي رام الله وغزة، بعنوان "الإعلاميات العربيات في زمن الجائحة"، إذ لم تقتصر المشاركة فيه –وللمرة الأولى- على الصحافيات الفلسطينيات، بل شمل صحافيات من عدة دول عربية عبر تقنية "زووم" استجابةً لحالة الطوارئ التي تعيشها فلسطين، بسبب جائحة "كورونا".

ويهدف المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على تجربة الإعلاميات العربيات في مواجهة جائحة "كورونا"، وكشف انعكاساتها على الواقع السياسي، والمهني، والاجتماعي، والاقتصادي لهن، عبر عرض شهاداتهن التي تفاوتت ما بين "تجارب الإصابة"، و"العقبات التي واجهتهن خلال ممارسة المهنة في ظل الإغلاق".

وشددت التوصيات، على ضرورة مواكبة الصحافيات لكافة أدوات التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت –اليوم- عصبًا للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى المشاركة في دوراتٍ مفيدة تواكب وتخدم أوضاع الأزمات، والعمل على إنشاء خلية إعلامية وطنية، لمواجهة حالات الطوارئ، تساعد في مواكبة كافة المعلومات المستحدثة، وتمثل مصدرًا موثوقًا من ناحيةٍ إعلامية لمواجهة الشائعات وحصرها.

وأكدت المشاركات في المؤتمر، على ضرورة إفساح المجال أمام إنتاج المزيد من المحتوي الصحفي النسوي، خاصةً وقت الأزمات، واستضافة ذوي/ات الاختصاص، في البرامج الحوارية، والتقارير، والتحقيقات، ونشرات الأخبار الرئيسية، والمواقع الإخبارية، والصفحات الأولى للصحف، مناديات بضرورة تطوير الاستراتيجيات الإعلامية للمؤسسات العاملة، وبناء قدراتها في الاتصال، وتأسيس صندوق مالي لدعم وسائل الإعلام المستقلة، ناهيك عن تطوير المنصات الإلكترونية للصحافة الورقية، وكيفية تغطية الأوبئة إعلاميًا، والوسائل المستخدمة في نشر المحتوى الخبري.

الجلسة الافتتاحية

في بداية الجلسة الافتتاحية المؤتمر، أجابت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة "فلسطينيات" على سؤال متكرر، "لماذا الإعلاميات يتحدثن؟ ولماذا في زمن الجائحة؟"، فقالت: "مؤتمرنا عنوانه الموّحد الإعلاميات يتحدثن، لأنه اليوم الوحيد خلال العام غالبًا، الذي تُعطى فيه النساء فرصة اعتلاء المنصة والحديث عن واقعها الإعلامي، والعقبات التي تواجهها خلال خوض غماره".

وتضيف: "هنا مساحتنا الوحيدة للتعبير عن ذواتنا، لقد اكتفينا من إدارة الجلسات، واستقبال ضيوف المؤتمرات، هذا دورنا كي نكون نحن ضيفات الحدث، وصاحبات الصوت".

وأوضحت عبد الرحمن، أن "فلسطينيات"، وشبكة "نوى" التابعة لها، ونادي الإعلاميات الفلسطينيات كذلك، تأثروا بالجائحة التي أرخت بظلالها على مجريات العمل، "حين التزمنا البيوت، وطُلب منا العمل لساعات مضاعفة اختلطت بساعات العائلة والراحة".

وتتابع: "وصلتنا خلال هذه الفترة شكاوى زميلاتنا، فمنهن من فقدت عملًا، ومنهن من تقلص راتبها، ومنهن من أنّت من كثرة الأعباء وآثارها النفسية عليها وعلى علاقاتها الأسرية"، ملفتةً إلى إدراك المؤسسة لفرضية أن "البحث في آثار الجائحة" ما زال مبكرًا في ظل استمرارها، "إلا أن عقد المؤتمر جاء لما قد يسهم به من وضع تصورات لتجاوز الأزمة، وحلول قد تمكن إعلاميات من المرور عنها بأقل الخسائر".

أما "لماذا الإعلاميات العربيات أيضًا؟" فتجيب مديرة المؤسسة بالقول: "لأن الجائحة ليست شأنًا فلسطينيًا صرفًا كالاحتلال والحصار؛ بل كارثة كونية تشابهت فيها أحوال الناس والحكومات، من حيث (الخوف، والاحتماء بالبيوت، وكشف عورات الأنظمة الصحية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والتدهور المعيشي والاقتصادي)"، معلقةً: "لقد تحول العالم لقرية أصغر من تلك التي أنتجتها العولمة".

بدورها أعربت د.ريهام هلسة، ممثلة "هنرش بل" في فلسطين، عن تقديرها لأهمية عقد المؤتمر رغم ظروف الجائحة، سيما وأن الدفاع عن حقوق الإنسان، هو أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة، المهتمة بالديمقراطية، والتنمية البيئية، وحقوق المرأة.

وتحدثت هلسة عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة "فلسطينيات" التي استمرت لسنوات، خاصة في هذا العام، حيث أنجزت المؤسسة العديد من الأنشطة، على صعيد رفع قدرات الصحافيات في الضفة وغزة، وإنتاج مواد إعلامية مقروءة ومرئية، وتقديم الدعم للصحافيات من أجل مواجهة تحديات "كورونا".

اليوم الأول

في الجلسة الأولى لليوم الأول، التي حملت عنوان "تسييس الجائحة وأولويات التغطية"، قدمت الإعلامية دنيا الأمل إسماعيل ورقة عمل بعنوان: "قراء نسوية لتسييس الجائحة في العالم العربي، وأثره على ترتيب أولويات التغطية في غرف الأخبار"، خلُصت فيها إلى أن فايروس "كورونا" ساهم في تقوية مواقف الحكومات القائمة، أكثر من مواقف معارضيها، مع عدم استبعاد احتمالات حدوث زعزعة للاستقرار؛ بسبب الضغط الاقتصادي الكبير المسلّط على المواطنين، "الذي قد لا تحتمل آثاره لفترة طويلة".

وقالت إسماعيل في ورقتها: "تتجه الأمور في كثير من الدول العربية، إلى إعلان حكومات طوارئ بهدف تطويق الأزمات وتجاوزها أكثر من كونها حكومات طبيعية تمارس دورها بما يحقق رضا الجماهير عنها".

وأضافت: "دور الإعلام العربي بالمجمل، لم يكن بمستوى يتفق مع ثقل اللحظة الراهنة، باستثناء حالات قليلة قدّمت إسهامات جدّيّة تُحترم، فقد غاب مفهوم إدارة الأزمة عن المشهد الإعلامي العربي إجمالًا، لصالح غلبة الجانب الرصدي الكمّي، مع تقديم جرعات خفيفة من التوعية والتثقيف، مقابل إشغال مساحات وافية للنقاش حول تأثير الفيروس، في تقوية وجود ودور الدولة القومية وتعزيز الوطنية".

وقدمت الصحافية ملاك خالد من لبنان، شهادةً حول "أولويات التغطية، وتجربتها كصحافية متعافية من فيروس كورونا"، فيما قدمت داما الكردي من الأردن، شهادةً حول تحديات التغطية الإعلامية في زمن "كورونا"، أما الصحفية لينا عطا الله من مصر، فتحدثت عن حالة الحريات في زمن الجائحة، في الوقت الذي تحدثت فيه الصحفية نائلة خليل من فلسطين، عن أولويات التغطية في فلسطين، كتجربة إدارة تحرير.

وحملت الجلسة الثانية للمؤتمر عنوان: "تسييس الجائحة وأثره على الحريات"، قدمت فيه الباحثة هنادي دويكات نتائج دراسة، بينت أن إعلان حالة الطوارئ مسّ بشكلٍ مباشر بحرية التعبير عن الرأي في فلسطين.

وأضافت: "تعرّضت صحافيات لضغوط وانتهاكات من قبل المؤسسات الإعلامية، "أبرزها كان يتعلق بتخفيض الرواتب، وإجبارهن على العمل من المنزل، واقتطاع إجازاتهن السنوية، رغم عدم قانونية ذلك، وإغلاق الحضانات والمدارس، وقرارات النصف راتب، ووقف الترقيات، وتغيير السياسات داخل المؤسسات، وإجبارهن على تنفيذ هذه القرارات".

وتابعت: "الصحافيات اشتكين عدم تعاطي المسؤولين الحكوميين معهن عند التغطية، وأنهن بتن يخشين التعبير عن آرائهن، خوفًا من تطبيق بنود قانون الطوارئ، وقانون الجرائم الإلكترونية، إضافةً إلى عرقلة حركتهن"، مؤكدةً أن القرارات الحكومي أثّرت –أيضًا- على مصداقية المعلومات التي كانت تصل إلى الجمهور.

وفي الإطار ذاته، تحدثت الإعلامية نسمة الحلبي من غزة، عن تسييس الجائحة، وأثر ذلك على الحريات في فلسطين، فيما ركّزت الصحفية خلود العامري من العراق على تأثير الجائحة على الحريات الإعلامية في العراق، بينما استهدفت الصحفية ليال بهنام من لبنان، المشهد الإعلامي في بلادها بفعل تسييس الجائحة، في حين استعرضت الصحفية هديل غبون من الأردن، التحديات والمسؤوليات في ظل استمرار الجائحة.

اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، قدمت الإعلامية هداية شمعون، قراءة تحليلية للاستطلاع الاستكشافي حول تأثير كورونا على الإعلاميات في فلسطين، الذي أجرته مؤسسة "فلسطينيات" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحدثت شمعون عن اختلاف الأدوات، وطرق المقابلات، التي استخدمت في تنفيذ الاستطلاع، ونتج عنها أن "الجائحة" شكلت نقلة إجبارية للجميع، وأوجدت تحديات أخرى لدى الإعلاميات، بعضهن تمكن من استثمار الفرصة، بينما أخريات لم يفلحن في ذلك".

وشددت شمعون على الحاجة لإجراء دراسات متخصصة، كمية وكيفية، لتشخيص واقع الإعلاميات بعد جائحة كورونا، من أجل رفد المؤسسات الإعلامية المتخصصة باستنتاجات وتوصيات، من شأنها تشكيل خارطة طريق لما يجب القيام به من أجلهن، قائلةً: "من الضروري الإصغاء لصوت الإعلاميات المهمشات، ووضع خصوصية للإعلاميات الفلسطينيات وفق مناطقهن، نظرًا لاختلاف السياق الاجتماعي والسياسي لكل منطقة، وإشراك الإعلاميات في لقاءات موسعة لتحديد احتاياجاتهن".

وقدمت الإعلامية نبال ثوابتة، مديرة مركز تطوير الإعلام في جامعة "بيرزيت" من رام الله، شهادةً حول تجربة العمل من البيت، وواقع الصحافيات والمسؤوليات المتعددة خلال جائحة "كورونا"، وما إذا كُنّ اجتزنَ الامتحان، أم لا.

ومن اليمن، تحدثت الصحفية نور سريب، حول العمل من البيت وأثره على واقع عمل وحياة الصحافيات في اليمن، في حين قدمت الصحفية إيمان عبد القادر من مصر، شهادةً حول عمل الصحافيات من المنزل والمسؤوليات والأعباء الملقاة على عواتقهن، في الوقت الذي تحدثت فيه لجين حاج يوسف من سوريا، حول تأثر "كورونا" على الأمان الوظيفي وزيادة المسؤوليات.

أما على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، فقد تحدثت الصحفية خلود مصالحة، عن تجربة الصحافيات في الداخل المحتل، أثناء تغطية جائحة "كورونا".

وفي الجلسة الثانية لليوم الثاني، قدمت الصحافية رولا عليان ورقة عمل بعنوان "واقع المؤسسات الإعلامية في ظل الجائحة، التمويل والدعم الدولي والمحلي، وأثره على الإعلاميين/ات والبدائل".

وقالت: "إن مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، تأثرت كغيرها بجائحة كورونا، حيث تراجعت الإعلانات التجارية التي تشكّل في العديد من الدول أهم الموارد المالية لوسائل الإعلام، كما في لبنان ومصر التي تراجع فيها دخل الإعلانات بنسبة 75%، إلى جانب تراجع اشتراكات الجمهور، والبيع المباشر للمطبوعات، وهو أمر مرتبط بتبعات الجائحة".

وأضافت: "الصحفيات ورغم مشاركتهن لزملائهم الصحفيين في تلقي آثار القرارات السلبية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية بحقهم، إلا أنهن عرضةً لضغوط أكثر من الناحية الاقتصادية، كونهن يشكلن المجموع الأكبر للعاملين بدوامٍ جزئي، والعاملين غير الرسميين في جميع أنحاء العالم، وهي الوظائف التي يتم التخلي عنها أولًا خلال الأزمات كما في كورونا".

وشددت على ضرورة إعادة قراءة منظومة العمل بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين والصحفيات، بحيث يكون لزامًا على المؤسسة اتباع إجراءات معينة، عند اتخاذ قرارات إنهاء التعاقد، بما يحفظ للصحفي أو الصحفية حقوقه كاملة.

وتحدثت الصحافية مبروكة خذير من تونس، حول أولويات الدعم، وأسس بناء القدرات في ظل الجائحة من وجهة نظر إعلامية، وقدمت الإعلامية روان الضامن من شبكة أريج في الأردن، ورقة حول تجربة الشبكة في ظل الجائحة، في الوقت الذي تحدثت فيه لمى الحوراني من مؤسسة دعم الإعلام الدولي برام الله، عن دعم المؤسسات الإعلامية والمجموعات في العالم العربي، وركزت فيه الإعلامية مادونا خفاجة من شبكة الصحفيين الدوليين في دبي، في كلمتها على ما يمكن تقديمه للصحافيين/ات في ظل الجائحة من دعمٍ نفسي واجتماعي ومالي.















