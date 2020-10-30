الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري بحجة القاء حجارة نحوه

أفاد شهود عيان اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال قامت بإغلاق حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة أمام حركة المركبات، بحجة إلقاء حجارة صوبه.

و تسبب اغلاق الحاجز بحدوث أزمة مرورية خانقة، بالإضافة إلى تكسد مئات المواطنين الذين كانوا ينوون الدخول عبر الحاجز.

و تقع بلدة قلنديا الفلسطينية شمال مدينة القدس المحتلة، وتبتعد عنها مسافة 11 كم وجنوب مدينة رام الله وتبعد عنها مسافة 4 كم ويصل إليها طريق فرعي يربطها بالطريق الرئيسي.

وعمد الاحتلال إلى بناء جدار الفصل العنصري لعزل القرية عن محيطها ولسرقه ما تبقى من أراضيها، ونحو نصف عدد منازل القرية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.

كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.