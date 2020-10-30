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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يحول القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ سعيد نخلة للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور .

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:20 - 30 أكتوبر 2020
سعيد نخلة سعيد نخلة
تقارير
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قالت زوجة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة إن زوجها يعاني ذبحة صدرية صعبة وارتفاع في ضغط الدم، مشيرة الى انه  ورغم كل التقارير التي تصف حالته الصحية الا ان سلطات الاحتلال ترفض الافراج عنه وقامت بتحويله للاعتقال الإداري.

و دعت زوجة الشيخ نخلة المؤسسات الحقوقية والرسمية والدولية لمتابعة ملف الأسرى الإداريين وأن تحمل مسؤولياتها خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا" الذي قد يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين للخطر.

كما طالبت  الصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الأسرى وعلى رأسهم الأسير ماهر الأخرس الذي يعاني ظروف صحية صعبة داخل سجون الاحتلال في ظل إضرابه عن الطعام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نخلة، في سبتمبر الماضي، عقب اقتحام منزل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

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