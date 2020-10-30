مخاوف في "إسرائيل" من "ثمن التطبيع مع قطر والسعودية"

تسبب حجم الصفقة التي أبرمتها الإمارات مع الولايات المتحدة، لشراء مقاتلات "إف- 35"، في اثارة مخاوف "اسرائيل".

و قدر الاحتلال أن تشتري الإمارات 25-30 مقاتلة، لكن الصفقة بلغ حجمها 50 مقاتلة، حيث اوضح مسؤولون عسكريون "اسرائيليون" أن حجم الصفقة ليس المهم فقط، بل أيضا تواريخ إنتاج وتسليم المقاتلات.

وُتقدر "إسرائيل" أن تحصل الإمارات على أول مقاتلات "إف-35" في عام 2024، أسوة ببولندا وسنغافورة.، لكن "إسرائيل" تخشى بأن تستلم الإمارات المقاتلات الآن، على حساب القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن نطاق الصفقة مثير للقلق وهناك مخاوف من تسرب المعلومات، لكن لا يزال من الممكن تشغيل اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، لضمان تنفيذ الصفقة في المدى الطويل، أي اعتبارا من عام 2024.

ووقعت "إسرائيل" اتفاقية لشراء 50 مقاتلة "إف-35"، وحصلت على 24 منها حتى الآن.

وسيتم استلام باقي المقاتلات، بمعدل ست طائرات في السنة.

وتساءل مراقبون أنه إذا "كان هذا ثمن تطبيع الإمارات مع "إسرائيل"، فماذا سيكون ثمن تطبيع السعودية، وخصوصا الخصمة قطر؟" بحسب مصادر عبرية.

وأوضح رئيس "مركز الشرق الأوسط" للدراسات الاستراتيجية، هشام جابر أن هذه الطائرات ليست فقط بنوعها وإنما بتجهيزها هناك طائرات إف-35 كاملة التجهيز أعطيت ل "إسرائيل"، أما التي ستباع للإمارات فلن تكون بنفس الدرجة وسيعقب الموافقة على ذلك وقتا للتسليم والتدريب وإرسال خبراء أمريكيين حتى يبقى المفتاح بيد أمريكا وكذلك قطع البدل والصيانة والذخيرة".

ولفت جابر إلى أنه "يمكن إيقاف الصفقة في أي وقت لأن الكونغرس لم يوافق بعد وأعتقد أنه لن يوافق إلا بمواصفات معينة".