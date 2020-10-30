مصرع شاب من غزة غرقا ببحر خان يونس

لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في بحر غزة.
وأفاد مصدر طبي بأن الشاب محمد فوزي أبوجامع (20عامًا) من بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لقي حتفه غرقًا في بحر المحافظة، أثناء ممارسته السباحة قبالة شاطئ بحر خان يونس، جنوب القطاع.
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