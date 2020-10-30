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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصرع شاب من غزة غرقا ببحر خان يونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:00 - 30 أكتوبر 2020
غرق غرق
تقارير
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لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في بحر غزة.

وأفاد مصدر طبي بأن الشاب محمد فوزي أبوجامع (20عامًا) من بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لقي حتفه غرقًا في بحر المحافظة، أثناء ممارسته السباحة قبالة شاطئ بحر خان يونس، جنوب القطاع.

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