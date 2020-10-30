مواجهات بين شبان فلسطينيين و قوات الاحتلال في باب الزاوية بالخليل

اندلعت اليوم الجمعة مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على الحواجز المنتشرة في البلدة القديمة والموصلة للمسجد الإبراهيمي.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت إثر قيام قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل أغلق جنود الاحتلال كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني على التوالي، ومنعوا المواطنين من الوصول إليه.

واعتدت قوات الاحتلال أمس الخميس على عدد من المواطنين ومنعتهم من دخول المسجد الإبراهيمي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل البلدة القديمة وفي محيط وعلى بوابات المسجد منذ يوم أمس، لمنع المواطنين من دخوله والمشاركة في الاحتفال رغم اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة العامة.

وتزيد قوات الاحتلال من التضييق على المصلين المتوجهين للمسجد الإبراهيمي في فترات الأعياد والمناسبات الدينية وأيام الجمعة، في محاولة لثنيهم عن التوجه نحو المسجد، المستهدف منذ عشرات السنين ضمن خطة الاستيطان التوسعية في المدينة.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.