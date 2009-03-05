فتوح : الاحتلال أبلغتنا بفتح معبر كرم أبو سالم وإغلاق المنطار اليوم

فلسطين اليوم-غزة

سمحت اسرائيل صباح اليوم الخميس بفتح معبري كرم ابو سالم جزئيا، وناحل عوز فيما أبقت على معبر المنطار "كارني" مغلقا.

وقال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، بأن اسرائيل سمحت اليوم بفتح معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة لادخال 115 شاحنة، 74منها محملة بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" والمنظمات الدولية، و31 شاحنة للقطاع الخاص التجاري محملة باللحوم المجمدة فقط، و10 شاحنات أخرى للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه والبيض المخصب والثوم.

كما سمحت اسرائيل بادخال عشر شاحنات من السولار الصناعي اللام لتشيغل محطة توليد الكهرباء أي ما يعادل 450 الف لتر، فيما منعت إدخال غاز الطهي.