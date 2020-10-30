الحركة الإسلامية في بيت المقدس تدعو لإحياء الفجر العظيم ورفض أوامر الهدم

دعت الحركة الإسلامية في بيت المقدس المواطنين في القدس وعموم فلسطين إلى إعادة إطلاق مبادرة الفجر العظيم إحياء لمساجدنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

وطالبت الحركة الاسلامية في بيان لها المقدسيين بعدم الاستجابة لأوامر سلطات الاحتلال بالهدم الذاتي التي تؤدي الى توسع عمليات الهدم وطرد المقدسيين من أرضهم، وإلى التكافل والتعاضد فيما بينهم لمنع تنفيذ أوامر الهدم والوقوف سدا منيعا في وجهها.

وأكدت أن زيارة المطبعين للمسجد الأقصى المبارك ينطبق عليه ما ينطبق على دخول قطعان المتطرفين من المحتلين، وليس لهم سوى الطرد لأنهم وصلوا تحت حراب الاحتلال.

ووجهت الحركة التحية للجموع التي خرجت في مختلف أنحاء فلسطين نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة المسيرات والأنشطة التي قام بها أهل القدس في مختلف أحيائهم، وهو أقل ما يمكن فعله نصرة لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم.

كما أعلنت وقوفها الى جانب الشيخ عكرمة صبري في دعوته لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، محذرة سلطات الاحتلال من عواقب الاعتداء على علمائنا ومرجعياتنا الدينية والوطنية في القدس.

ودعت الحركة شرفاء الامة العربية والإسلامية الى الوقوف إلى جانب أهل القدس وإسنادهم في رباطهم ودفاعهم عن مسرى نبيهم، ففي ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه.