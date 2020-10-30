وزير الصحة اللبناني يدعو للاستعداد بجدية للموجة الثانية من فيروس كورونا

دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص، من دون استثناء، الى "الاستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة للمجتمع و المواطنين تحسباً لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

و أوضح حسن أن "برنامج التوأمة بين أحد عشر مستشفى حكوميا، يستكمل تقديم الدعم لهذه المستشفيات، وبموجبه ستقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني، لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب".

و دعا الوزير اللبناني كافة المستشفيات الخاصة، التي تأخرت حتى الآن عن افتتاح أقسام كورونا، الى أن تبادر إلى ذلك، خصوصا وأن "الأنظمة الصحية في كل دول العالم على أهبة الاستعداد لمواجهة الوباء.

كما طالب وزير الصحة اللبناني المرجعيات الحكومية ذات العلاقة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها".