احصائيات: عدد المتعافين من كورونا حول العالم تجاوز حاجز الـ 33 مليون

اشارت احصائيات فيروس كورونا ان عدد المتعافين من الفيروس التاجي حول العالم، تجاوز اليوم الجمعة، حاجز الـ33 مليون شخص.

وحسب معطيات موقع "ورلدوميتر" الخاص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المتعافين 33 مليونا وألفين و635.

وتتصدر الهند القائمة العالمية بـ7 ملايين و373 ألفا و375 حالة شفاء، تليها الولايات المتحدة بـ5 ملايين و983 ألفا و345، ثم البرازيل بـ4 ملايين و954 ألفا و159.

وتحل روسيا رابعة بمليون و186 ألفا و41، ثم كولومبيا بـ 950 ألفا و348 حالة شفاء.

ووفقا للموقع ذاته، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 45 مليونا و382 ألفا و151، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى مليون و187 ألفا و29.