انهيار في البورصة.. مؤسس "أمازون" يخسر 6.8 مليار دولار

خسر أغنى رجل في العالم، مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، 6.8 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وبحسب ما نشر مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات (BBI)، فقد خسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، نحو 5.75 مليار دولار، كذلك مؤسس شركة "تسلا" وSpaceX، إيلون ماسك، نحو 4.24 مليار دولار.

وانخفض إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فقد خرج زوكربيرغ من صفوف الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز السابع في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن أن تتسب به الموجة الثانية من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في حدود 4%.

وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1994، وهو رئيسها التنفيذي، ويمتلك نسبة كبيرة من هذه الشركة العملاقة، مع حصة تزيد قليلا عن 11% من الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار.

وأصبح بيزوس أول شخص على الإطلاق تتجاوز ثروته 200 مليار دولار في أغسطس الماضي، لكنه سرعان ما تراجع إلى ما دون المستوى المطلوب، مع تراجع سعر أسهم أمازون قليلا، إلا أنه استطاع مجددا تجاوز مبلغ تلك الثروة مع ارتفاع الأسهم بمقدار 5.3% وهو ما رفع صافي ثروته بنحو 9 مليارات دولار.